الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

11 مستهدفًا لطرح شهادات ادخار بعائد 30%

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية. 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهداف طرح شهادات الادخار:

- تتميز طرح شهادات الادخار بفائدة متناقصة تبدأ من 30%.

- السيطرة على التضخم كأحد أهم أولويات البنك المركزى خلال المرحلة الراهنة.

- تعزيز الثقة فى العملة المحلية وتشجيع الادخار. 

- توجيه السيولة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

- الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى.

- تقدم أعلى فائدة بنحو 30% للسنة الأولى.

- تقدم 27% للسنة الثانية و25% للسنة الثالثة.

- تعزز تفوق العائد على الجنيه مقارنة بالمضاربات على الذهب والدولار.

- تقدم شهادات الادخار الجديدة بفائدة 30%، عائد مرتفع وآمن لمدة 3 سنوات.

- استعادة التوازن للأسواق والأولوية لدعم حائزى العملة المحلية. 

- الشهادات الجديدة لن تلغي الشعادة الحالية ببنكي الأهلي ومصر. 

 

البنك المركزي المصري تطبيق زيادة قوية سعر الصرف الجنيه تحرير سعر الصرف بفائدة شهادات الادخار

مواد متعلقة

بلال شعيب: البنك المركزى تمكن من إجراء عملية جراحية للاقتصاد

الوزراء: الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج غدًا

أستاذ علوم سياسية: ما يجرى على الأراضى الفلسطينية هو حرب إبادة مُخططة

محلل سياسى: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أستاذ التخطيط العمرانى: لجان دورية تتفقد المناطق المطورة كل 3 أشهر

محلل سياسى: مصر تلعب دورًا كبيرًا لوصول المساعدات لغزة فى ظل التعنت الإسرائيلى

الرئيس السيسى: بحثت ورئيس وزراء أرمينيا زيادة التبادل التجارى والاستثمار

الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأكثر قراءة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

عطل فنى يضرب فيسبوك

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 6-3-2024

البنك المركزى يعلن انعقاد مؤتمر صحفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟