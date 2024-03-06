11 مستهدفًا لطرح شهادات ادخار بعائد 30%

أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهداف طرح شهادات الادخار:

- تتميز طرح شهادات الادخار بفائدة متناقصة تبدأ من 30%.

- السيطرة على التضخم كأحد أهم أولويات البنك المركزى خلال المرحلة الراهنة.

- تعزيز الثقة فى العملة المحلية وتشجيع الادخار.

- توجيه السيولة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

- الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى.

- تقدم أعلى فائدة بنحو 30% للسنة الأولى.

- تقدم 27% للسنة الثانية و25% للسنة الثالثة.

- تعزز تفوق العائد على الجنيه مقارنة بالمضاربات على الذهب والدولار.

- تقدم شهادات الادخار الجديدة بفائدة 30%، عائد مرتفع وآمن لمدة 3 سنوات.

- استعادة التوازن للأسواق والأولوية لدعم حائزى العملة المحلية.

- الشهادات الجديدة لن تلغي الشعادة الحالية ببنكي الأهلي ومصر.