عضو مجلس النواب: قرارات البنك المركزى بداية جديدة

قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكلية اللجنة الاقتصادية، إن قرارت البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، هي انفراجة وبداية جديدة، وتحرك مواكب لفك الضغط على الاقتصاد الكلي.

وأضافت "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرارات البنك المركزي تأتي في الوقت المناسب، وهي التى تخلق الاستقرار ونوعًا من الأمل في الفترة المقبلة، كما أن لها انعكاسات على الداخل وجذب الاستثمارات.

وقالت: "القرارات الاقتصادية ليست سريعة المردود، فتحرك البنك المركزي خطوة هامة في الوقت"، وتابعت: "إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال".

قرارات البنك المركزي

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.