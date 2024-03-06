الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو مجلس النواب: قرارات البنك المركزى بداية جديدة

نيفين الطاهري
نيفين الطاهري

قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكلية اللجنة الاقتصادية، إن قرارت البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، هي انفراجة وبداية جديدة، وتحرك مواكب لفك الضغط على الاقتصاد الكلي.  

وأضافت "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرارات البنك المركزي تأتي في الوقت المناسب، وهي التى تخلق الاستقرار ونوعًا من الأمل في الفترة المقبلة، كما أن لها انعكاسات على الداخل وجذب الاستثمارات. 

وقالت: "القرارات الاقتصادية ليست سريعة المردود، فتحرك البنك المركزي خطوة هامة في الوقت"، وتابعت: "إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال".

قرارات البنك المركزي 

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

عضو مجلس النواب قرارت البنك المركزي المصري انفراجة تحرك البنك المكزى الاقتصادية

مواد متعلقة

رنا العدوى: قرارات البنك المركزى ينتظرها المستثمرون منذ فترة طويلة

11 مستهدفًا لطرح شهادات ادخار بعائد 30%

رويتز: قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزى

بلال شعيب: البنك المركزى تمكن من إجراء عملية جراحية للاقتصاد

الوزراء: الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج غدًا

أستاذ علوم سياسية: ما يجرى على الأراضى الفلسطينية هو حرب إبادة مُخططة

محلل سياسى: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أستاذ التخطيط العمرانى: لجان دورية تتفقد المناطق المطورة كل 3 أشهر

الأكثر قراءة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

عطل فنى يضرب فيسبوك

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 6-3-2024

البنك المركزى يعلن انعقاد مؤتمر صحفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟