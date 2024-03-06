السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمارات.. مزايا شهادات الادخار الجديدة بفائدة متناقصة

أعلن البنك المركزي، تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن شهادات الإدخار الجديدة بفائدة متناقصة تبدأ من 30%.

مزايا شهادات الادخار بفائدة متناقصة

وأوضح التقرير، أن شهادات الادخار الجديدة بفائدة متناقصة تبدأ من 3- %، تستهدف طرح شهادات الادخار بفائدة متناقصة استقرار الأسعار للمواطنين والسيطرة على التضخم، ويتم طرح شهادات الادخار الثلاثية التي تقدم أعلى فائدة بنحو للسنة الأولى 30% وللسنة الثانية 27% وللسنة الثالثة 20%.

وأشار التقرير، إلى أن طرح الشهادات الادخار يستهدف تعزيز الثقة في العملة المحلية وتشجيع الادخار وتوجية السيولة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

وتابع التقرير، أنها تعزز تفوق العائد على الجنيه مقارنة بالمضاربات على الذهب والدولار والتي تسببت في خسائر قوية للمضاربين تجاوزت نحو 40% خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتقدم عائد مرتفع وآمن لمدة 3 سنوات بعيدًا عن أخطار المضاربات على الذهب والدولار.

ونوَّه التقرير، بأن طرح الشهادات الادخار لن تلغي الشهادات الجديدة الشهادات الحالية ببنك مصر والبنك الأهلي ذات الفائدة 27% لمدة عام، والقطاع المصرفي ملئ ومتنوع بالأوعية الادخارية التي تناسب الجميع وتستهدف الحفاظ على أموال المدخرين.

كما تسهم الشهادات الادخار في تعزيز المسار الهبوطي لمعدلات التضخم داخل السوق المصري، وتقدم شهادات الادخار الجديدة رسالة واضحة مفادها أن الأولوية الآن لدعم حائزي العملة المحلية.