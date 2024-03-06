"المصريين الأحرار": الإفراج عن البضائع سيشعر به المواطن البسيط خلال أسابيع

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن توجيهات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بالإفراج عن البضائع والسلع بالمؤاني المصرية، وكلها سلع تخص المواطن المصري البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذاية، سيكون له تأثير مباشر يشعر به المواطن خلال أسابيع قادمة.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أننا سنشهد انخفاضا في مستوى الأسعار عقب قرارات اليوم، بعد صمود الشعب المصري أمام ارتفاعات كبيرة الأيام الماضية، مؤكدا أن قرارات لجنة السياسة النقدية اليوم أكثر من رائعة ولها مردود دولي من حيث زيادة السندات الدولارية المصرية في الخارج.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه سيكون هناك ارتفاع في البورصة المصرية، وذلك يعطي ثقة وزخم في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، متابعا أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرارات بعدما تأكدت أنها لديها مما يكفي لتلبية اعتماد المستندات المصرية من الأساسيات.

قرارات البنك المركزي

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.