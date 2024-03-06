مع رفع البنوك المصرية سعر الدولار بقوة أمام سعر الجنيه المصري، يحرص الكثير على معرفة سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه بمبلغ 50 جنيها للشراء، وقيمة 50.10 جنيه للبيع بالمصرف العربي الدولي ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك على خليفة قرار البنك المركزي اليوم بتحديد أسعار الجنيه وفقا لأليات السوق.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

وشهدت قيمة الجنيه المصري في عام 2016 وإلى اليوم سلسلة من الانخفاضات، حيث أن بلغت قيمة الجنيه أمام سعر الدولار بداية عام 2016 نحو مبلغ 8.88 جنيه للدولار، إلى أن وصل في يناير 2023 إلى قيمة 32 جنيها، بينما هوت مبلغ الجنيه اليوم مقابل الأخضر، عقب قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف، لكي يسجل في عدد من البنوك المصرية مبلغ 50 جنيهًا أمام الدولار.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

قفز سعر الدولار الآن أمام سعر الجنيه المصري، بعدد من البنوك، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.96 جنيه للبيع.

30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر

49.55 جنيه للبيع.

49.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

49.60 جنيه للبيع.

49.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

49.70 جنيه للبيع.

49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

49.80 جنيه للبيع.

49.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.20 جنيه للبيع.

50.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

49.80 جنيه للبيع.

49.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

49.70 جنيه للبيع.

49.60 جنيه للشراء.

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قرار البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي في مصر، صباح اليوم، تحديد أسعار صرف الجنيه طبقًا لآليات السوق، بجانب تطبيق زيادة قوية في أسعار الفائدة بنحو 6% كدفعة واحدة، لكي يصل سعري الإيداع والاقراض وتكون لمدة ليلة واحدة وأسعار العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% وذلك على الترتيب.