سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مع رفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع حوالي 600 نقطة أساس، في وسط ترقب لتخفيض سعر الجنيه المصري، يكثر التساؤل على سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة عبر جوجل، حيث واصل سعر الذهب اليوم استقراره، وذلك منذ تعاملات مساء أمس بالصاغة، ليحافظ سعر الذهب عيار 21 في آخر صعود له بمبلغ 40 جنيهًا في أسعار جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأربعاء 6- 3- 2024، والجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، طبق آخر تحديث معلن من خلال شعبة الذهب والجواهرجية بمصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في اليوم الأربعاء 6 من مارس 2024 ليسجل حوالي 3348 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 في اليوم الأربعاء 6 من مارس 2024 ليسجل مبلغ 2930 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 6 من مارس 2024 ليسجل حوالي 2511 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 لكي يسجل مبلغ 1958 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب في اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ليسجل حوالي 23440 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

وهبط سعر الذهب عالميا لنحو 2126 دولارا للأونصة، وتكون (الأوقية وهي تعادل حوالي 31.1 جرام عيار 24) وذلك بتراجع 0.11% في الساعات الأولى من بدء تعاملات اليوم الأربعاء، طبقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.