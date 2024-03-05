عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قال أمير رزق، خبير الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب كانت مرتفعة وغير مبررة، مؤكدًا أننا يجب أن نسير حسب الأسعار والمستويات العالمية.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن"، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أسعار الذهب يطبق عليها نظرية الأواني المستطرقة إذا انخفض سعره في الخارج يتم تهريبه إلى داخل مصر، وإذا انخفض سعره في مصر سيتم تهريبه إلى الخارج، لهذا لابد أن يواكب أسعاره الأسعار العالمية.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي على الجميع متابعة الأسعار حتى نهاية العشر الأيام الأولى من شهر رمضان، مؤكدًا أن في منتصف شهر رمضان، سيشهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا حتى نهاية عيد الفطر المبارك؛ بسبب كثرة حفلات الخطوبة والشبكة في العيد والعشر الأوخر من رمضان.

ونوه إلى أن أسعار الذهب غير مبررة، بسبب إخراجه من البلد عند ارتفاعه في الخارج، أو العكس، وأكد أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع، وإلا سيتم تهريبه من مصر، مردفًا: "لهذا لابد أن يرتفع سعره مرة أخرى".