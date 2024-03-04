رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة: إذاعة مسلسلات رمضان المقبل في ماليزيا وروسيا لأول مرة

قالت دينا كُريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، أن تسويق المحتوى الدرامي يبدأ من "النص"، ودائمًا ما نراعي تنوع أذواق الجمهور المتابع لكل قناة.

وأضافت "كُريم"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، سيتم إذاعة مسلسلات رمضان المقبل في ماليزيا وروسيا، لأول مرة.

ونوهت، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، أننا حرصنا على توزيع المحتوى المصري خارج مصر، والاتفاق الواحد يتطلب عملًا مكثفًا من جانب فريق العمل.

وأشارت، أنه تم التعاقد مع قنوات في الهند، مؤكدة أنه في القريب العاجل، سيتم توزيع الأعمال الدرامية لتركيا، حيث سيتم تقديم المحتوى باللغة الإنجليزية ويتم دبلجته باللغة الخاصة بالدولة التي تم التوزيع به.