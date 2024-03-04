الإثنين 04 مارس 2024
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متحدث الرئاسة لـ"مساء dmc": مصر تعمل بكل جهد لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مؤكدًا أن مصر تعمل بكل جهد لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن مصر تضغط بشدة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار هو الضمان الأول لإدخال المساعدات الإنسانية بأمان للأشقاء في القطاع.

ونوه أن الهدنة الوحيدة التي سبق وحدثت في قطاع غزة، كان لمصر جهد ملموس فيها، مضيفًا أن مصر تحسبت بشدة من اتساع نطاق الصراع في قطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر سعت لمواجهة الأوضاع في قطاع غزة، على كل الأصعدة ومع جميع الأطراف المعنية، من أجل الشعب الفلسطيني.

ولفت المستشار أحمد فهمي إلى أنه كان هناك لقاء مباحثات مطولة بين الرئيس السيسي والفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، موضحًا أن أزمة الصراع في السودان بدأت من عام والدم السوداني غال على قلوب المصريين ومصر ضالعة في جميع مساعي الحوار ودفع الحل السلمي في السودان.

متحدث الرئاسة مساء dmc الشعب الفلسطيني دي ام سي المستشار أحمد فهمي رئاسة الجمهورية غزة

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