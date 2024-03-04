طارق فهمي لـ"الحياة اليوم": شعبية بايدن متدنية بسبب سياسيته الداعمة للكيان المحتل

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن متدنية للغاية، بسبب سياسيته الداعمة للكيان المحتل.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن أداء الرئيس بايدن فاشل بشكل كبير، بسبب إضراره بالمصالح الأمريكية خارجيًا وداخليًا.

ونوه، أن الإنتخابات الأمريكية ستكون شديدة وغير متوقعة، بسبب شعبية بايدن المتدنية، والرئيس دونالد ترامب الذي يتفوق على الرئيس الامريكي الحالي في عدة ولايات.

وأكد، أن الشعب الأمريكي غير راض بالمرة على سياسية بايدن الخارجية، خاصة بعد إعلان دعمه لإسرائيل منذ بداية الأزمة الفلسطينية، والأموال التي أهُدرت في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.