خبير علاقات دولية: الدعم العسكري الأمريكي لأوكراينا مهدد بالتوقف

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن أزمة أوكرانيا أثرت على الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فنتائجها ستؤثر على العلاقات في كييف.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يدعمون أوكرانيا عسكريًا وماديًا.

وأشار إلى أن دونالد ترامب، لا يرى أن الرئيس بوتين خصم للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدعم العسكري الأمريكي لأوكراينا مهدد بالتوقف في حالة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

ونوه، بأن الناخب الأمريكي يهمه بشكل كبير تحسين الحالة الاقتصادية سواء بالداخل او الخارج، وبالتالي سيفضل برنامج التيار الجمهوري برئاسة ترامب في تحسين العلاقات مع روسيا.