الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيرة الخارجية الهولندية: وفرنا أكثر من 55 مليون يورو للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مؤتمر صحفي لوزير
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيرته الهولندية

قالت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروبنز سلوت، إننا وفرنا أكثر من 55 مليون يورو للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تمويل أونروا.

وأضافت "سلوت"، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيرته الهولندية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نأمل بأن تسهم المفاوضات الحالية في حل الأزمة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه على الأطراف المتماثلة لمحكمة العدل الدولية أن تلتزم لقراراتها، مؤكدة أن هولندا تدعم الشعب الفلسطيني، وتؤيد وقف إطلاق النار.

ونوهت بأننا نكثف دعمنا لوكالة أونروا في قطاع غزة، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث إننا ندعم كل المنظمات الدولية لتقديم المساعدات لغزة.

 

وزيرة الخارجية الهولندية غزة هانكي بروبنز سلوت الخارجية الهولندية القاهرة الإخبارية الازمة الفلسطينية

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