الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

مستشارة أوباما: هناك حالة من عدم الرضا بالشارع الأمريكى من سياسية بايدن

لوري واتكينز
لوري واتكينز

قالت لوري واتكينز، مستشارة سابقة للرئيس أوباما، إن هناك حالة من عدم الرضا في الشارع الأمريكي من سياسية جو بايدن، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حملته الانتخابية.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 100 ألف مصوت خلال الانتخابات التمهيدية لم يصوتوا لبايدن.

ونوهت بأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، أحد الأسباب وراء تراجع شعبية بايدن في الشارع الأمريكي، وعلى حملة بايدن التيقن لذلك، وإعلان رفضه لسياسة بنيامين نتنياهو ومطالبته بالاستقالة.

أشارت أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ستكون فاصلة في السياسة الخارجية، سواء التعامل مع إسرائيل وأوكرانيا، مؤكدة أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتخذ بعض الخطوات من أجل حسم الانتخابات وكسب الكثير من الأصوات.

وأوضحت "واتكينز"، أن الشعب الأمريكي غير نظرة إدارة الرئيس بايدن في التعامل مع إسرائيل، من خلال التلويح بوقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

مستشارة أوباما بايدن سياسية بايدن القاهرة الإخبارية الشارع الأمريكي

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