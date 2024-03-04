متحدث الوزراء: الأولوية لهذه السلع للإفراج عنها من الموانئ

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، سيتم الإفراج عنها من الموانئ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الدولة تسعى للإفراج عن تلك السلع الهامة لتحسين الأسعار بالسوق.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن مبلغ 2 مليار دولار متغير، بسبب استقبال مواد وسلع أخري، وبالتالي، فالدولة المصرية تضع المواطن نصب أعينها، من أجل تخفيض الأسعار والعمل على ضبط السوق.

وفيما يخص المطارات، قال إنه سيتم اختيار استشاري دولي من أجل طرح المطارات للتشغيل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدراسة التي ستعد، ستشمل العديد من الضوابط.