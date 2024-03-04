الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق فهمى لـ"الحياة اليوم": المعارضة الإسرائيلية هشة.. ونتنياهو يعمل لمصلحته

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، إن الداخل الإسرائيلي في حالة ذعر، بسبب الانقسامات التي ضربت مجلس قيادة الحرب، وحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن إسرائيل لديها الكثير من المشاكل التي تبتعد عن غزة، منها الميزانية، ورفض الحزب الديني التجنيد.

وأشار، إلي أن بنيامين نتنياهو يتعامل مع إسرائيل بأنانية كبيرة، مؤكدًا أن منذ أمس، استقال أكثر من 26 قيادة بالحكومة بسبب سياسة نتنياهو المتطرفة.

ونوه، إلي أن المعارضة الإسرائيلية هشة للغاية، والمتمثلة في بيني جانتس ويائير لابيد، مشيرًا إلي أن كل العاملين بالإعلام الإسرائيلي، ممنوع عليهم العمل بالسياسية، حيث كانوا منتمين لجماعة تسمى "ماير كهانة" الإرهابية.

طارق فهمي المعارضة الإسرائيلية الحياة اليوم فضائية الحياة إسرئيل إسرائيل بنيامين نتنياهو

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