الإثنين 04 مارس 2024
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طارق فهمى: خبرة المفاوض المصرى سبب فى الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، إن القاهرة عرضت خطة متكاملة لوقف إطلاق النار وإعلان الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلي التحرك على المستوى السياسي.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن خبرة المفاوض المصري، سبب في الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ونوه، إلي أن أطراف النزاع يتحركون ويتعثرون وبعد ذلك يرجعون لنقطة المركز وهي مصر، مؤكدًا أن إسرائيل تحتاج إلى هدنة أكثر من حماس.

وأشار، أن القاهرة تتحرك، من أجل تحصين الاتفاق من أي خروقات إسرائيلية، وذلك دعم القضية الفلسطينية، حين أنه لا ضمان للكيان المحتل في أي مفاوضات أو عهود.

وتابع، أن الجانب القطري يعمل على ملف الأسرى، مشيرًا أن مصر قيادة وشعب تتبني المفاوضات من أجل دعم الأشقاء في فلسطين، والعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني.

طارق فهمي غزة حماس الحياة اليوم فضائية الحياة القاهرة الدولة الفلسطينية

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