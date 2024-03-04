الإثنين 04 مارس 2024
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متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل تفعيل قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"

جريدة الدستور

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع وزير العدل، من أجل الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن العمل الأهلي التنموي، له دور كبير، ولابد من النظر إلية بشكل أعمق، بحيث يصبح متكامل.

ونوه، القانون هدفه تحقيق جهود الدولة مع المجتمع المدني، مشيرًا أن اجتماع الرئيس مع وزير العدل، كان حرصًا على تفعيل قانون التحالف الوطني، الذي وافق عليه مجلس النواب.

 وأشار، أن الدولة حريصة على إحداث تكامل بين العمل الأهلي والتنموي، مؤكدًا أننا نسعى لتعميق مفاهيم التطوع والقيم الإنسانية في العمل الأهلي عن طريق تطبيق التحالف الوطني للعمل الأهلي.

متحدث الرئاسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساء dmc الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار أحمد فهمي وزير العدل

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