الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قطاع البرامج بـ"المتحدة": نقدم برامج دينية بنمط يتوافق مع وتيرة الحياة

رئيس قطاع البرامج
رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة

قال أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، إنه لا يوجد لدينا "قرار فردي" في صناعة أي برنامج، ويجب التنسيق مع الوكيل الإعلاني ومسئول التوزيع وبقية الشركاء.

وأضاف "فايق"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الاستمرارية والامتداد، هو الفارق بين البرامج والمسلسلات، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تسعى للتطوير المستمر في الصناعة.

ونوه، أن دوبلاج الأعمال الدرامية أمر يتناسب مع ثقافة كل دولة، والشركة المتحدة قادرة على تقديم المحتوى الدرامي "مدبلج أو مترجم".

وتابع رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أن تقديم البرامج الدينية على شاشات المتحدة بنمط يتوافق مع وتيرة الحياة اليومية للمجتمع المصري.

رئيس قطاع البرامج البرامج الدينية مساء dmc دي ام سي الشركة المتحدة

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