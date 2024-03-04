الكاتب الصحفى بلال الدوى يكشف أسباب اختفاء الجماعات الإرهابية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الرأي العام المصري، أصبح واعيا بالمصالح الوطنية بالبلاد، مؤكدًا أن قبل العشر سنوات الماضية كنا أمام إرهاب عربي وليس ربيعا عربيا.

وأضاف "الدوي" خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن أعضاء رسميين في تنظيم القاعدة تحولوا إلى نشاء سياسيين، حيث تم تدريبهم بشكل جيد وتوزيعهم على الدول لقيادة ما يعرف بـ"الربيع العربي".

ونوّه، أن عند كشف قائد تنظيم القاعدة، يتم الطلب منه بتنظيم خلية داخل الدولة، وتجميع عناصر للتنظيم، ولعل أشهرها داعش الإرهابية، حيث يتم استخدام القضية الفلسطينية لاستقطاب العناصر للتنظيم.

وتابع، أن أسباب اختفاء الجماعات الإرهابية، هو النمو أو التطور والاستقرار الموجود بالدول، مؤكدًا أن داعش لم تختف، حيث تم إصدار بيان لهم في الثاني عشر من أكتوبر "إبراء ذمة" من القضية الفلسطينية للعناصر التابعة لهم.

وأردف، أن الدولة المصرية بكل قوتها نجحت في محاربة الجماعات الإرهابية محاربة فعلية، مشيرًا أن استقرار الدول أحد أسباب إختفاء التنظيمات الإرهابية.

وأشار أن أعضاء التنظيمات الإرهابية أصبحوا رجال أعمال في دول أخرى، بل وحصلوا على جنسيات مختلفة، والسبب في ذلك هو وعي الناس تجاه الدولة.