رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بـ"المتحدة": نتميز بتقديم "الجديد" للمشاهد

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة، أن فريق عمل المسلسل الاجتماعي يترواح من 150 إلى 170 عاملًا، ولكن بعض الأعمال تصل لـ 250 عاملًا.

وأضاف "ربيع"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الشركة المتحدة تتميز بتقديم "الجديد"، للمشاهد خلال شهر رمضان، كما تقدم محتوى يتماشى مع الاجيال الجديدة.

ونوه "ربيع"، أن هناك مجلس كامل للتعاون من أجل تطوير النص الأدبي، ومتابعة التفاصيل كافة حتى يخرج العمل في أعلى جودة ممكنة، وهذا توجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع أن هناك تعاونا كاملا من كل القطاعات مع المنتج وفريق عمل المسلسل بما فيهم المخرج والمنتج الفني ومدير التصوير ومهندس الديكور، ومتابعة طوال الوقت بكل تفصيلة في المسلسل بما فيها عدد أيام التصوير.