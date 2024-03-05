أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر لا تزال تستحوذ على اهتمام الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية حيث يترقب الكثير من الأشخاص الموعد المناسب للشراء والبيع خاصة في ظل حالة الانخفاض التي شهدها على مدار أسبوعين لكنه بدأ في الارتفاع من جديد بسبب تأثره بارتفاع سعره في البورصة العالمية لذا فإن أسعار الذهب اليوم في مصر بدأت في الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2516 جنيها للجرام الواحد ويتوافر من هذا النوع الكثير من المشغولات الذهبية والتي تتميز بشكلها الجذاب.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2935 جنيهًا للجرام وهو الأكثر شيوعا ويتوافر منه المشغولات والعملات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3354 جنيهًا مصريًا للجرام وهو الانقى الأغلى من بين العيارات المختلفة لذا فيصنع منه السبائك بأوزانها المختلفة.

تحديث أسعار الذهب

تحديث الأسعار يظهر استمرار التقلبات في أسواق الذهب، حيث يتأثر بالتحولات في البورصة العالمية والعوامل الاقتصادية العالمية.

سعر جنيه الذهب اليوم

ووصل سعر جنيه الذهب إلى 23480 جنيه، بعد تذبذبه خلال الأيام الماضية مابين ارتفاع وانخفاض حيث يتكون جنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21 ويضاف إليه سعر المصنعية.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث له اليوم 2129 دولارا للأونصة.

وشهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا قياسيًا لم يتم تسجيله في ثلاثة أشهر، حيث بلغ سعر الذهب حوالي 2127 دولارًا للأوقية وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. يُشار إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل في يونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية سوق الذهب في لندن عن تحقيق سعر قياسي للذهب في المدينة، حيث وصل إلى 2098.05 دولار للأوقية خلال تعاملات أمس الاثنين يلاحظ أن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله الذهب في 28 ديسمبر بلغ 2078.40 دولارًا.

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