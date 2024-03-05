الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم مع التراجعات التي سجلتها أسعار الذهب منذ عقد صفقة رأس الحكمة، لتكسر حاجز الـ 3000 جنيه بعد ان ظلت أسعار الذهب أعلى منه لعدة أشهر. 

ويختلف سعر الجنيه الذهب حسب الشركة المصنعة ووزن الجنيه الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

 

يهتم المصريون بالبحث عن سعر الجنيه الذهب لانه من الاستثمارات الآمنة كما أنه أقل في المصنعية من المشغولات الذهبية، وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم كالتالي: 

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 25920 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام : 25830 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 25875 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 25435 جنيه

جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 26755 جنيه

جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن" : 25750 جنيه

جنية من بى تى سى " الرحيم" : 25750 جنيه

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 12915 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

مساعد وزير التموين: انخفاض سعر الصرف فى السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب

 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم 

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 24: 

3302.75 جنيه للبيع

3222.75  جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 22: 

3027.5 جنيه للبيع

2954.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 21: 

2890 جنيه للبيع

2820 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18:

2477.25 جنيه للبيع

2417.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14:

1926.75 جنيه للبيع

1880 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 12: 

1651.5 جنيه للبيع

1611.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 9: 

1238.5 جنيه للبيع

1208.5 جنيه للشراء

 

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الذرة ب10400جنيه للطن.. تراجع أسعار الأعلاف فى الأسواق

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أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء داخل بورصة الدواجن

سعر الجنية الذهب جنيه ذهب عيار 21 جنيه بى تى سي سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب للبيع والشراء عيار 21 سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18

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