سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21
تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم مع التراجعات التي سجلتها أسعار الذهب منذ عقد صفقة رأس الحكمة، لتكسر حاجز الـ 3000 جنيه بعد ان ظلت أسعار الذهب أعلى منه لعدة أشهر.
ويختلف سعر الجنيه الذهب حسب الشركة المصنعة ووزن الجنيه الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21.
سعر الجنيه الذهب اليوم
يهتم المصريون بالبحث عن سعر الجنيه الذهب لانه من الاستثمارات الآمنة كما أنه أقل في المصنعية من المشغولات الذهبية، وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم كالتالي:
جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 25920 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام : 25830 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE: 25875 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 25435 جنيه
جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 26755 جنيه
جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن" : 25750 جنيه
جنية من بى تى سى " الرحيم" : 25750 جنيه
نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 12915 جنيه
سعر الذهب للبيع والشراء اليوم
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 24:
3302.75 جنيه للبيع
3222.75 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 22:
3027.5 جنيه للبيع
2954.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 21:
2890 جنيه للبيع
2820 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18:
2477.25 جنيه للبيع
2417.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14:
1926.75 جنيه للبيع
1880 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 12:
1651.5 جنيه للبيع
1611.5 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 9:
1238.5 جنيه للبيع
1208.5 جنيه للشراء