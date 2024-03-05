الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة ب10400جنيه للطن.. تراجع أسعار الأعلاف فى الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف  من الذرة والصويا استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتينى  12400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة برازيلى 12400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة  أوكراني  10400 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركى 11800 جنيه.

أسعار الذرة 

بلغ سعر إردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2700 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة الصفراء 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 14300 جنيه، وبلغ بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% 26000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 27000 جنيه، كما سجل سعر كسب صويا مستورد 30500 جنيه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر صويا فول فات مستورد 38400 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر صويا فول فات محلى  37300جنيه أرضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه  أرضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% محلي  29000 جنيه أرضه.

وسجل سعر كسب عباد +36%2000 جنيه، وسجل جيلوتين مستورد  5050 جنيها، كما سجل جيلوتين محلي 46500 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 11000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 14000 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25400 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهي 25500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 25000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22900 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 21500 جنيه.

الذرة ب10400جنيه للطن تراجع أسعار الأعلاف

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