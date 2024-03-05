أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء داخل بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعارها نفس أسعار أمس، والكتاكيت تعتبر من مدخلات الانتاج للدواجن وأسعارها تنعكس في النهاية علي أسعار الدواجن في الأسواق.

وتقدم الدستور إلى المهتمين بأسعار الكتاكيت قائمة أسعارها داخل بورصة الدواجن وداخل بورصة الشركات

أسعار الكتاكيت في بورصةالدواجن

- كتكوت أبيض (قطعًا)، عمر يوم: 26 جنيهًا إلى 26.25 جنيهًا.

- كتكوت ساسو، عمر يوم: 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

- كتكوت ساسو بيور، عمر يوم: 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

- كتكوت بلدي حر، عمر يوم: 6.5 جنيهًا إلى 7.5 جنيهًا.

- كتكوت هجين، عمر يوم: 9 جنيهًا إلى 10 جنيهًا.

- كتكوت جيل ثاني، عمر يوم: 10.5 جنيهًا إلى 11.5 جنيهًا.

- كتكوت روزي بيور، عمر يوم: 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا."

أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

- كتكوت بط فرنساوي، عمر يوم:12 جنيه إلى 13 جنيه.

- كتكوت بط مسكوفي، عمر يوم: 44 جنيه إلى 45 جنيه.

- كتكوت بط مولارد ، عمر يوم:32.00 جنيه إلى 32.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات

"تسجّلت أسعار الكتاكيت في عدة بورصات لشركات الدواجن كما يلي:

في بورصة شركة القاهرة للدواجن، وصل سعر الكتكوت عمر يوم إلى 34 جنيه.

في بورصة شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن، سجل سعر الكتكوت عمر يوم 37 جنيه.

بالنسبة لشركة الفيروز (زلط/أبو زيد)، فقد بلغ سعر الكتكوت عمر يوم 34 جنيه.

في بورصة شركة الوطنية، وصل سعر الكتكوت عمر يوم إلى 37.5 جنيه.

في بورصة شركة الوادي، بلغ سعر الكتكوت عمر يوم 35.5 جنيه.

بالنسبة لشركة العناني، سجل سعر الكتكوت عمر يوم 37 جنيه.

في بورصة شركة نيوجين، وصل سعر الكتكوت عمر يوم إلى 38 جنيه.

بالنسبة لشركة عاصم الخرصاوي، بلغ سعر الكتكوت عمر يوم 34 جنيه.

وفي بورصة شركة القصبي، وصل سعر الكتكوت عمر يوم إلى 33 جنيه.

أما في بورصة شركة رواد النيل، فوصل سعر الكتكوت عمر يوم إلى 35 جنيه."