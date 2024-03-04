أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 4 مارس 2024 في بورصة الدواجن والشركات

يبحث الكثير من المهتمين بتربية الدواجن عن أسعار الكتاكيت حيث أن الكتاكيت ضمن مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن، وفقا إلي تصريحات نائب رئيس اتحاد منيجي الدواجن الدكتور ثروت الزيني، أن هناك عدد كبير من قطعان الأمهات أصبح خارج المنظومة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في تراجع الأنتاج مع زيادة الطلب أصبح هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الكتاكيت خلال الفترة الماضية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين

وقد شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية أستقرار في الأسعار حيث أن تلك الأسعار منذ أسابيع ولم تشهد تغير، ونتستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في الشركات وفي بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وصل سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة القاهرة للدواجن 34 جنيه

بينما سجل سعر الكتكوت عمر يوم في بورصة شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 37 جنيه.

وقدر سعر الكتكوت عمر يوم في بورصة شركة الفيروز(زلط/ابو زيد) اليوم بسعر 34 جنيه.

وصل سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة الوطنية 37.5 جنيه.

وجاءت أسعار الكتاكيت داخل بورصة شركة الوادي اليوم الأثنين 4 مارس بسعر 35.5 جنيه.

بينما سجل سعر الكتكوت عمر يوم في بورصة شركة العناني 37 جنيه.

وقد بلغ سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة نيوجين 38 جنيه.

وقد بلغ سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة عاصم الخرصاوى 34 جنيه.

وقد بلغ سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة القصبي اليوم الأثنين 33 جنيه.

وصل سعر الكتكوت عمر يوم داخل بورصة شركة رواد النيل 35 جنيه.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

كتكوت أبيض قطعا عمر يوم داخل بورصة الدواجن 26 جنيه 26.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم داخل بورصة11 جنيه و 12 جنيه

كتكوت ساسو بيورعمر يوم داخل بورصة 12 جنيه و 13 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم داخل بورصة 6.5 جنيه و 7.5 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم داخل بورصة 9 جنيه و 10 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم داخل بورصة 10.5 جنيه و 11.5 جنيه

كتكوت روزي بيور عمر يوم داخل بورصة 12 جنيه و13 جنيه