الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الأتربى" يتوقع انخفاض سعر الدولار مع دخول عائدات "التسعير العادل للجنيه" إلى البنوك

محمد الأتربي
محمد الأتربي

توقع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، انخفاضًا في سعر الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد دخول العائدات الناجمة عن التسعير العادل للجنيه المصري إلى البنوك.

وأشار الأتربي إلى إيداع إحدى الشركات الأجنبية مبلغ 25 مليون دولار في أحد البنوك المصرية بعد التسعير العادل للجنيه، موضحا أن ذلك ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضاف: هذه الخطوات تسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

عطل فنى يضرب فيسبوك

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

رويتز: قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30717 شهيدًا و72156 جريحًا

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية