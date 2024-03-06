"الأتربى" يتوقع انخفاض سعر الدولار مع دخول عائدات "التسعير العادل للجنيه" إلى البنوك

توقع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، انخفاضًا في سعر الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد دخول العائدات الناجمة عن التسعير العادل للجنيه المصري إلى البنوك.

وأشار الأتربي إلى إيداع إحدى الشركات الأجنبية مبلغ 25 مليون دولار في أحد البنوك المصرية بعد التسعير العادل للجنيه، موضحا أن ذلك ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضاف: هذه الخطوات تسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.