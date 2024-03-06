أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن، حيث أن الدواجن من السلع الأساسية والتي لا غني عنها، وتعتمد الدواجن علي العرض والطلب، حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم الأبريعاء استقرار في أسعارها في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

وتقدم الدستور في نشرتها الصباحية اليومية أسعار الفراخ والبيض في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرار في أسعارها مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعارها نفس أسعار أمس الثلاثاء ليبلغ أسعارها 88 جنيها للكيلو في الجملة للمستهلك وتصل إلى المستهلك بسعر 98جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وقد سجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6 مارس بـ 90 جنية للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

كما استقرات أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 6 مارس في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن، فقد سجلت أسعارها 100 جنيه للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

سجلت أسعار كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 92 و105 جنيهات للكيلو، وتختلف الأسعار بحسب المنطقة.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص يتراوح سعرها اليوم الأربعاء 6 مارس ما بين 89 و98جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة اليوم الأربعاء 6 مارس ما بين 43 و58جنيها، في الأسواق الشعبية.

بينما سجلت أسعار البانية اليوم الأربعاء 6 مارس سعر تراوح ما بين 194 إلي 210 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 155 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 6 مارس ب سعر 160 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء 6 مارس نحو 165 جنيها للمستهلك.