أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في بورصة الدواجن

ننشرهذا التقرير لعرض أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، بالإضافة إلى تفاصيل سعر البيض اليوم، حيث تعتبر الفراخ مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني، وتختلف أسعارها بناءً على نوعها وحجمها، وتأثير المنطقة على أسعارها.

ويشمل التقريرالذي يقدمة الـ" الدستور" تفاصيل شاملة حول أسعار الدواجن للمستهلك، مع التركيز على التفاوتات الإقليمية والقوى التنافسية المحلية، حيث يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 2 يناير نحو 65 جنيهًا في المزرعة وقد يصل إلى مبلغ 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك، حيث أنه يتم إضافة مابين 8 إلي 10 جنيه للكيلو كاهمش ربح للنقل ومكاسب التجار.

سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن

يبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 2 يناير نحو 100 جنيهات في المزارع، وتباع للمستهلكين بمبلغ سيتراوح ما بين 110 إلى 115 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن

وصلت اليوم الثلاثاء 2 يناير أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» إلى مبلغ 73 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى قيمة 88 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء 2 يناير

يبلغ سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء 2 يناير ما بين 145 و165 جنيهًا للكيلو الواحد حسب المنطقة.

ويتراوح سعر الأجنحة اليوم الثلاثاء 2 يناير ما بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم الثلاثاء 2 يناير ما بين مبلغ 73 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر الثلاثاء 2 يناير في بورصة الدواجن 125 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض الثلاثاء 2 يناير في بورصة الدواجن 125 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي الثلاثاء 2 يناير في بورصة الدواجن 140 جنيهًا.