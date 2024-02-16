الفراخ بـ111 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الجمعة، استقرارا في الأسواق، حيث سجلت الفراخ البيضاء ما بين 93 و94 جنيهًا، فيما وصلت إلى سعر يتراوح بين 111 و116 جنيهًا في الأسواق، باختلاف المنطقة السكنية. كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا. واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتسجل 104 و105 جنيهات.

أسعار الدواجن

وبلغت أسعار الدواجن الأمهات في المزرعة 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا. ويصل أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى مستوى 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة السكنية. وبلغ سعر كيلو الأوراك ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، والكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو، أما الأجنحة فتتراوح أسعارها بين 45 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 148 إلى 149 جنيهًا في أرض المزرعة، وصارت تصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا. أما أسعار كرتونة البيض الأحمر، اليوم، فتراوح سعرها من 150 إلى 151 جنيهًا، عند تسليمها في أرض المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 157 جنيهًا. أما سعر كرتونة البيض البلدي فتراوح سعرها بين 144 و145 جنيهًا عند تسليمها في أرض المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد سُجل سعر الكتكوت الأبيض بين 28 و28.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو البيور بين 11.5 و12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

وأكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التسهيلات لإطلاق الأعلاف من الذرة وفول الصويا في الموانئ، بهدف زيادة الإنتاج الحيواني والداجني، ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة، لتوفير اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان، وذلك مع الاستعداد لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء إلى جانب الدواجن.