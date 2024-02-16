الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفراخ بـ111 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الجمعة، استقرارا في الأسواق، حيث سجلت الفراخ البيضاء ما بين 93 و94 جنيهًا، فيما وصلت إلى سعر يتراوح بين 111 و116 جنيهًا في الأسواق، باختلاف المنطقة السكنية. كما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا. واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتسجل 104 و105 جنيهات.

أسعار الدواجن

وبلغت أسعار الدواجن الأمهات في المزرعة 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا. ويصل أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى مستوى 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة السكنية. وبلغ سعر كيلو الأوراك ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، والكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو، أما الأجنحة فتتراوح أسعارها بين 45 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 148 إلى 149 جنيهًا في أرض المزرعة، وصارت تصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا. أما أسعار كرتونة البيض الأحمر، اليوم، فتراوح سعرها من 150 إلى 151 جنيهًا، عند تسليمها في أرض المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 157 جنيهًا. أما سعر كرتونة البيض البلدي فتراوح سعرها بين 144 و145 جنيهًا عند تسليمها في أرض المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

أسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد سُجل سعر الكتكوت الأبيض بين 28 و28.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو البيور بين 11.5 و12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

وأكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كلفت قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بمزيد من التسهيلات لإطلاق الأعلاف من الذرة وفول الصويا في الموانئ، بهدف زيادة الإنتاج الحيواني والداجني، ودخول منتجين جدد للدورات الإنتاجية الجديدة، لتوفير اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان، وذلك مع الاستعداد لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء إلى جانب الدواجن.

اسعار الدواجن أسعار الدواجن الأمهات سعر كرتونة البيض أسعار البيض اليوم اسعار الدواجن البلدي أسعار الدواجن الحمراء

مواد متعلقة

الفراخ بـ93 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 1 يناير 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

كشف لغز سرقة شقة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة إردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى