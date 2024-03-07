أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

يقدم موقع "الدستور" خدمته الاقتصادية اليومية بعرض أسعار الفراخ ضمن أسعار مختلف السلع الغذائية، وذلك لرصد آخر تطور في أسعارها في ظل إقامة معارض أهلًا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تعرض السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار أقل من المتداولة في السوق بنسبة 30% لوقف جشع التجار والتلاعب في الأسعار.

وننشر في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ في السوق المصري بمختلف أنواعها، ويمكن الإطلاع على أماكن معارض أهلًا رمضان 2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

٨٦ جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية وتصل للمستهلك 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو 102 جنيه.

أسعار الفراخ امهات بيضاء 81 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض شركات 39 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه.

كتكوت ساسو 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 13 جنيهًا.

كتكوت بلدي 7.50 جنيه.

كتكوت هجين 10 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني 10.5 جنيه.

كتكوت روزي بيور 12 جنيهًا.



سعر البيض اليوم

بيض أبيض 142 جنيهًا.

بيض أحمر 143 جنيهًا.

بيض بلدي 145 جنيهًا.





سعر البط اليوم

كيلو بط مسكوفي 95 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 110 جنيهات.

كيلو بط فرنساوي 70 جنيهًا.

كيلو بط مولار 90 جنيهًا.

كيلو بط بغال 90 جنيهًا.

كتكوت بط مسكوفي 45 جنيهًا.

كتكوت بط مولار 30 جنيهًا.

كتكوت بط فرنساوي 13.5 جنيه.

كتكوت بط رومي 30 جنيهًا.

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أسعار الأعلاف اليوم



علف بادي 23% 26،700 جنيه.

علف نامي 21% 26،650 جنيه.

علف ناهي 19% 26،550 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 25،150 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 20،900 جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 22،000 جنيه.