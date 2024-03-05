تبدأ من 20 جنيها حتى 4000.. أسعار فوانيس رمضان بالدرب الأحمر

تجولت "الدستور" في شارع تحت الربع بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة للوقوف على آخر استعدادات التجار لشهر رمضان المبارك، ورصد أسعار الفوانيس قبل قدوم الشهر الكريم.

يقول أحمد شتا، أحد تجار الفوانيس بشارع تحت الربع: “تبدأ أسعار فوانيس القماش من 20 جنيه وحتى 300 جنيه، أما فوانيس الصاج والزجاج تتراوح ثمنها بين 150 وحتى 4000 جنيهًا قيمة أكبر فانوس صاج بالفرشة”.

ساعات طويلة يقضيها شتا في صناعة الفوانيس

يواصل الثلاثيني كلامه عن صعوبات العمل بتجارة الفوانيس قائلًا: أعمل بالمهنة التي تمينت الإندماج فيها منذ الصغر، ووجدت فالبداية صعوبات كبيرة ثم هانت عليَ عناؤها، فاعتدتها بعد أن نشطت لمعرفة ما ينغبي معرفته عنها.. فاليوم يمكنني أن أقص الصاج دون أن أصاب بألم أو أجرح، وتقطيع وطباعة الزجاج دون عناء، وأن أمضي في العمل ساعات طوال دون تعب، وبدا لي أيام الشقاء قد ولت.

واختتم تاجر الفوانيس كلامه بنصيحة لمن ينوي العمل بالمهنة قائلًا: “علمت أن القدم لا ترسخ في المهنة إلا بالتجربة والممارسة الأمر الذي يتجاهله بعض الشبان الجدد في العمل، ففي البداية كنت أجد صعوبات كثيرة أما الواقع أن تلك الفترة من حياتي هي أسعد ما لقيت من الدنيا من أيام، لما أتمتع به من دخل شهري يكفي نفقاتي”.