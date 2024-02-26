الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المصري يكسب.. "الفانوس الصاج" يحتفظ بمكانته رغم الحداثة (صور)

الفانوس الصاج
الفانوس الصاج

أغاني تملأها البهجة، وأنوار أضيئت في كل مكان، ومحال تجارية تزينت بأجمل ما لديها من فوانيس وزينات استقبالا لشهر رمضان المبارك، لتستقبل المحال التجارية بسوق المنشية القديمة الزبائن قبل حلول شهر رمضان لشراء مستلزمات البهجة والفرحة من زينات وفوانيس بمختلف الأشكال والأحجام والأسعار.

 

ومن بين الفوانيس الخشبية والبلاستيكية والخيامية، ما زال الفانوس الصاج يتربع على عرش الفوانيس المفضلة لدى الزبائن على الرغم من الحداثة ومرور كل تلك السنوات إلا أنه يحتفظ بمكانته في أولويات الشراء.

 

 

يقول أحمد فاروق، أحد التجار، إن الفانوس الصاج هو المفضل لدى الزبائن بمختلف أحجامه وأشكاله فهو طلب الزبون الدائم يليه الفانوس الخشبي، مكملا أن الصناعات المصرية من الصاج والخشب هي التي تسيطر على الأسواق في الموسم الرمضاني.

 

وتابع التاجر، أن هناك ارتباط قوي بين الفانوس الصاج واختيار الزبون لكونه يشعرنا بأجواء رمضان والتي تربطنا بذكريات قديمة لن ننساها مهما مر الزمن، فله شكل مميز ما زال يحتفظ به رغم تجديد أشكال الفوانيس إلا أنه لن تستطيع محوه من اختيار الزبائن.

وتابع محمد مبروك، أحد التجار، أن هناك أسعار الفوانيس الصاج تبدأ من 100 جنيها للفانوس الصغير وتتدرج باختلاف أحجامه لتصل إلى 1070 جنيها للفانوس العملاق الكبير.

 

وأكمل، أن الفانوس الصاج يحتفظ بالصناعة المصرية التي تسيطر على سوق الموسم الرمضاني ليتم تصنيعه بأيادي مصرية محترفة في الورش الحرفية القديمة بذات الشكل والجودة التي اعتاد عليها الزبون.

 

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أجواء رمضانية تزين سوق المنشية في الإسكندرية (صور)

 

الفانوس الصاج
الفانوس الصاج
الفانوس الصاج
الفانوس الصاج
المحال التجارية بسوق المنشية القديمة الفوانيس الخشبية الفانوس الصاج بأيادي مصرية الصناعات المصرية

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