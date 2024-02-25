تبدأ من 20 جنيها.. أسعار فوانيس رمضان 2024 بسوق المنشية

يُعدّ فانوس رمضان رمزًا أساسيًا من رموز الشهر الفضيل، حيث يُضفي على الأجواء جوًا من البهجة والسرور، ويُشارك في إحياء التقاليد العريقة التي تُميز هذا الشهر الكريم.

في هذا التقرير، سنستعرض بعض المعلومات عن فوانيس رمضان 2024، من حيث تنوعها، وأسعارها، وأماكن شرائها، بالإضافة إلى بعض الأفكار الإبداعية لاستخدامها في ديكورات رمضان.

تشهد أسواق رمضان 2024 تنوعًا هائلًا في تصاميم وأشكال الفوانيس، حيث تتراوح من الفوانيس التقليدية المصنوعة من الخشب أو المعدن إلى الفوانيس العصرية التي تعتمد على الإضاءة الحديثة والألوان الزاهية. كما تتوفر فوانيس بأحجام مختلفة تناسب جميع الأذواق، من الفوانيس الصغيرة التي يمكن حملها في اليد إلى الفوانيس الكبيرة التي تُزين بها المنازل والمحلات التجارية.

تتوفر فوانيس رمضان 2024 في العديد من الأماكن، منها:

الأسواق الشعبية:

تُعدّ الأسواق الشعبية من أهم أماكن شراء فوانيس رمضان، حيث تُقدم تنوعًا هائلًا في الفوانيس بأسعار مناسبة.



المراكز التجارية:

تُقدم المراكز التجارية فوانيس رمضان ذات تصاميم عصرية وأسعار مرتفعة.



متاجر الإنترنت:

توفر متاجر الإنترنت إمكانية شراء فوانيس رمضان بسهولة وراحة من المنزل، مع إمكانية المقارنة بين الأسعار والتصاميم المختلفة.

مع اقتراب حلول شهر حلول شهر رمضان تتزين المحال التجارية بمختلف المعروضات الرمضانية من الفوانيس والزينات في اجواء تعمها البهجة والفرح.

أسعار فوانيس رمضان 2024

لتتجول "الدستور" بداخل أسواق المنشية القديمة لرصدأسعار الفوانيس والزينات الرمضانية، وسط زحام كبير من المواطنين والأسر.



تبدأ أسعار الفوانيس الخشبية متوسطة الحجم من 20 جنيها لـ300 جنيه، ويليها في السعر الفوانيس البلاستيكية التي تبدأ بسعر 50 جنيها حتى 200 جنيه، ثم فوانيس الاشكال الكرتونية الصيني وتبدأ من 100 جنيها حتى 250 جنيها وهي مناسبة للاطفال ولكنها الأقل إقبالا للشراء.

ويتربع الفانوس المعدني الصاج بشكله التقليدي على قائمة مشتريات واقبال المواطنين ليبدأ من سعر 100 جنيها للفانوس الصغير متدرجا السعر ليصل لـ1400 جنيها للحجم الكبير، وهي مناسبة لتزيين المحال التجارية الكبيرة والمنشآت واسعة المساحة.



وتتنوع معروضات الزينة الرمضانية لاشكال مجسمات الفول والكنافة يدوية الصنع ويبدأ سعرها من 300 جنيها حتى 500 جنيه.

ويتراوح سعر فوانيس الخيامية من 100 جنيه إلى 400 جنيه، وهي مناسبه لتزيين المنازل من الداخل ومن الفوانيس الأكثر شراءا.

ويتزين السوق التجاري بمجموعة من المعروضات الجديده للفوانيس المعلقة مفرغة التكوين بإضاءات مبهجة ويتراوح سعرها من 100 إلى 150 جنيها.

يُعدّ فانوس رمضان رمزًا للبهجة والتراث، وله دورٌ هامٌ في إضفاء أجواء مميزة على الشهر الفضيل.

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