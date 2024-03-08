رسميا.. سعر السكر اليوم في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

يشغل بال المواطنين خلال اليوم، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك معرفة سعر السكر اليوم في الأسواق ومعارض أهلا رمضان بشكل مستمر، حيث أن أكدت وزارة التموين أن هناك مخزون كافٍ من السكر سيكفي إلى شهر أبريل الجاري.

سعر السكر اليوم في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

وخلال السطور التالية تنشر “الدستور” سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية.

سعر السكر اليوم

سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها.

سعر الأرز البلدي 35 جنيه للكيلو.

سعر مكرونة 300 جم بقيمة 9.5 جنيه.

سعر الزيت الخليط الممتاز المعبأ 750 مل بسعر 90 جنيها.

زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.

سعر السكر في معارض أهلا رمضان 2024

يبلغ سعرالسكر عبوة وزن كيلو جرام بمعارض أهلا رمضان مبلغ 27 جنيه للكيلو.

سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

وفقا لبوابة الاسعار المحلية والأسعار العالمية التابعة لمجلس الوزراء:

وجاء سعر السكر اليوم في الشركة القابضة وهي كالآتي:

السكر وزن 1 كيلو جرام معبأ مبلغ 35 جنيهًا.

ووفقًا لمنشور رسمي لوزارة التموين فإنه سيكون أقصى سعر السكر لعبوة وزن كيلو جرام 40 جنيهًا.

قال الدكتور على المصيلحي، بصفته وزير التموين، إن الوزارة تسعى للقيام بتوفير السكر على بطاقات التموين بسعر كيلو السكر المدعم بمبلغ 12.6 جنيه، منوها إلى أنه وجه بضخ كافة السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 وتكون بأسعار مخفضة.

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وأضاف علي المصيلحي، أن صرف السكر المدعم ببطاقات التموين يكون بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بمبلغ 12.6 جنيه، وسيتم الصرف إلى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة طبقا للعدد المتاح، ولافتا إلى أنه سيتم صرف كميات إضافية من السكر أيضا في البطاقات بمبلغ 27 جنيها للكيلو الحر، وتكون بمعدل كيلو لكل بطاقة ستتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي ستتضمن 4 أفراد فأكثر قائلا: “قريبا مش هنسمع مشكلة في السكر”، وتكون مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، وذلك بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.