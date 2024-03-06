الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الوزراء: الدولة حريصة على زيادة المعروض من السكر بالأسواق

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستثمر الأجنبي لن يتشجع إلى القدوم إلى مصر بدون شهادة دولية رسمية، لذا قيمة التوقيع مع صندوق النقد الدولي هو الحصول على تلك الشهادة لدعم الجهود المصرية.

استقرار الأسعار بالأسواق 

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن غدًا سيشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإفراج عن العديد من الشحنات من الموانئ المصرية، هذه الشحنات الخاصة بالسلع الاستهلاكية، وهذا الإفراج سوف يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

توفير السلع الاستهلاكية 

وتابع: "الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية بالأسواق، وتوفير كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وهذا الاستيراد سوف يساهم في زيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض أسعار السكر".

وفي السياق ذاته، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أنه خلال الفترة الماضية كانت الإمكانيات محصورة في توفير السلع الأساسية فقط.

وقال عبدالله: "بدءًا من اليوم باتت هناك إتاحة للدولار من البنك المركزي وهو ما سيسهم في الإفراج عن السلع بشكل كبير".

محمد الحمصاني متحدث الوزراء الحياة قرارات البنك المركزي الحياة اليوم

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