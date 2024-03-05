الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين يزف بشرى للمواطنين بشأن صرف السكر

الكتور على المصيلحى
الكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور  على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه ويتم الصرف حتى  6 كيلو سكر مدعم  للبطاقة الواحدة وفقا للعدد، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكرإضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، قائلا "قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر" مع إنتاج مصانع السكر من البنجر مع إنتاج السكر أيضا من القصب.

وكان الوزير قد أكد أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام الماضى إلى 91 مليار جنيه حاليا، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم.

جاء ذلك علي هامش افتتاح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس عدد 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق". 

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صرف السكر بطاقات التموين صرف كميات إضافية

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