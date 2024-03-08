الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تحذير لمرضى السكر من صيام رمضان فى هذه الحالة

مرضى السكر
مرضى السكر

كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، نصائح مهمة لمرضى السكر خلال صيام رمضان.

وأكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  الصيام تقوى وشفاء من الأمراض، مشيرا إلى أن السكر مرض خبيث ليس له أعراض.

وقال الدكتور صلاح الغزالي حرب، إن السكر يؤدي إلى جلطة في المخ وتجلط في الشرايين وفشل كلوي، معلقًا: علاج السكر بالأنسولين ممنوع عليه الصيام، معلقا: "صيام مريض السكر الذي يعالج بالأنسولين كأنه يرمي بنفسه في التهلكة".

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر: هناك نحو 70 لـ80 نوعًا من حبوب علاج السكر، وأدوية السكر جميعها قوية ولا حقيقة لضعف نوع من أدوية السكر على الإطلاق؛ لأن التأثير واحد والنتائج واحدة.

واختتم: على مريض السكر الذي ينوي الصيام متابعة موقفه قبل حلول شهر رمضان مع الطبيب؛ لتحديد موقفه من الصيام من عدمه.

الأكثر قراءة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم الجمعة 8-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا