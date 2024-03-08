تحذير لمرضى السكر من صيام رمضان فى هذه الحالة

كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، نصائح مهمة لمرضى السكر خلال صيام رمضان.

وأكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصيام تقوى وشفاء من الأمراض، مشيرا إلى أن السكر مرض خبيث ليس له أعراض.

وقال الدكتور صلاح الغزالي حرب، إن السكر يؤدي إلى جلطة في المخ وتجلط في الشرايين وفشل كلوي، معلقًا: علاج السكر بالأنسولين ممنوع عليه الصيام، معلقا: "صيام مريض السكر الذي يعالج بالأنسولين كأنه يرمي بنفسه في التهلكة".

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر: هناك نحو 70 لـ80 نوعًا من حبوب علاج السكر، وأدوية السكر جميعها قوية ولا حقيقة لضعف نوع من أدوية السكر على الإطلاق؛ لأن التأثير واحد والنتائج واحدة.

واختتم: على مريض السكر الذي ينوي الصيام متابعة موقفه قبل حلول شهر رمضان مع الطبيب؛ لتحديد موقفه من الصيام من عدمه.