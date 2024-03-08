الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن تثبيت سعر الفائدة لأراضى المجتمعات المعرانية الجديدة

النائب أمين مسعود،
النائب أمين مسعود،

تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قرارات التسعير العادل للجنيه ووصول سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع من حصلوا على أراض بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%.

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تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقاري

وشدد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في بيان له، علي ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى الذى يسهم بأكثر من 25% فى الناتج القومى ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة.

وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بضرورة تثبيت سعر الفائدة لكل الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10% من عام 2024 حتى عام 2026 أسوة بما تم فى مرات سابقة.

 

إفلاس بعض الشركات

وحذر عضو مجلس النواب من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان افلاس بعض الشركات، مؤكدًا أن القطاع العقارى وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد.

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