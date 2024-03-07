الخميس 07 مارس 2024
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اقتصاد

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد معدلات تنفيذ محاور الطرق بالقاهرة الجديدة (صور)

جانب من زيارة نائب
جانب من زيارة نائب وزير الاسكان لقاهرة الجديدة

زار  المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن اليوم الخميس، لمدينة القاهرة الجديدة  لتفقد المشاريع الجارية بالمرحلة العاجلة لمنطقة الامتداد الجنوبي والتجمع السادس “ مثلث الامل سابقا ” واعمال طرق RR.

وتابع “عمارة” خلال الجولة، معدلات تنفيذ العديد من المشروعات بالمدينة، ورافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، ونواب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومسئولي الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

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واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بتفقد أعمال المرافق الجارى تنفيذها بالامتداد الجنوبي للمدينة بمساحة  تقارب  16 الف فدان  تقريبًا حيث يقع الإمتداد الجنوبي للمدينة جنوب طريق العين السخنه ويعتبر إمتداد ومتنفس جديد للمدينة

وأشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس الجهاز، إلى أنه تم تخطيط  المرحلة العاجلة وفقا لتكليف الرئاسي ان تضم منطقة الامتداد الجنوبي  بشكل  استيعاب  كافة الانشطة  مجمع سكنى– مجمع خدمى-  مجمع سياحى – مجمع تجارى - مجمع ترفيهي 

وواصل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  جولته الميدانية بمدينة القاهرة الجديدة بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة رفع كفاءة محور RR  الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرور  بشارع التسعين الجنوبي.

من جانبه، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز على القائمين علي الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء منها فى التوقيتات المحدد له وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية أملا في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة الطرق الجاري تنفيذها داخل مثلث الامل وربطها بالطرق والمحاور

وأوضح “الغيطي” أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل وقد تخطت نسبة تتراوح مابين 30 إلي 40  حيث يعتبر إمتدد لمدينة القاهرة الجديدة ويتميز مثل الأمل التجمع السادس بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديدة والطريق الاوسطى وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ مساحة مثلث الامل  بالتجمع السادس حوالي 4800 فدان.

القاهرة الجديدة السادس المرحلة العاجلة المجتمعات العمرانية عمارة

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