الغيطى لـ"الدستور": الانتهاء من إصلاح ماسورة نجيب محفوظ بالقاهرة الجديدة خلال 6 ساعات

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه عند بدء إخطار كسر ماسورة مياه بمحور نجيب محفوظ بخط 800 بالمدينة، تم توجيه فرق الإصلاح فورًا.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ضرورة تخفيض الجهود على المحور لمعرفة حجم الكسر من خلال الجهاز التنفيذي لشركة المياه، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع بعض الإجراءات المهمة، وذلك للمساعدة في التعامل مع الحادث وتقليل الأضرار الناجمة عنها.

وأعلن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه بمحور نجيب محفوظ خلال الـ6 ساعات المقبلة.

وأردف أنه يجب اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المسئولة بشأن الإجراءات المطلوبة لإصلاح الكسر، والتأكد من عدم استخدام المياه في هذه المنطقة حتى يتم حل المشكلة.

ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه يجب تفادي الخطر، كما يجب تفادي الوقوف أو السير في المناطق التي تمر بها المياه بعد الكسر، لتجنب الانزلاق والسقوط، وتجنب الاقتراب من الأسلاك الكهربائية والأجسام المعدنية وغيرها من المواد الموصلة التي يمكن أن تشكل خطرًا في وجود المياه، بالإضافة إلى ذلك التحقق من الأضرار بعد إصلاح الكسر، ويجب التحقق من الأضرار التي قد تكون نجمت عن الحادثة، مثل الأضرار الناجمة عن تسرب المياه إلى المنازل أو الشوارع أو الممتلكات الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وشدد على أنه يجب الحرص على الحفاظ على النظافة بالقرب من منطقة الكسر، والتأكد من تنظيف المناطق المتضررة جيدًا لتجنب حدوث أي مشاكل صحية في المنطقة وفقًا لتوجيهات جهاز مدينة القاهرة الجديدة.