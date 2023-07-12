ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغيطى لـ"الدستور": الانتهاء من إصلاح ماسورة نجيب محفوظ بالقاهرة الجديدة خلال 6 ساعات

الغيطي
الغيطي

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه عند بدء إخطار كسر ماسورة مياه بمحور نجيب محفوظ بخط 800 بالمدينة، تم توجيه فرق الإصلاح فورًا.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ضرورة تخفيض الجهود على المحور لمعرفة حجم الكسر من خلال الجهاز التنفيذي لشركة المياه، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع بعض الإجراءات المهمة، وذلك للمساعدة في التعامل مع الحادث وتقليل الأضرار الناجمة عنها.

وأعلن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه بمحور نجيب محفوظ خلال الـ6 ساعات المقبلة.

وأردف أنه يجب اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المسئولة بشأن الإجراءات المطلوبة لإصلاح الكسر، والتأكد من عدم استخدام المياه في هذه المنطقة حتى يتم حل المشكلة.

ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه يجب تفادي الخطر، كما يجب تفادي الوقوف أو السير في المناطق التي تمر بها المياه بعد الكسر، لتجنب الانزلاق والسقوط، وتجنب الاقتراب من الأسلاك الكهربائية والأجسام المعدنية وغيرها من المواد الموصلة التي يمكن أن تشكل خطرًا في وجود المياه، بالإضافة إلى ذلك التحقق من الأضرار بعد إصلاح الكسر، ويجب التحقق من الأضرار التي قد تكون نجمت عن الحادثة، مثل الأضرار الناجمة عن تسرب المياه إلى المنازل أو الشوارع أو الممتلكات الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وشدد على أنه يجب الحرص على الحفاظ على النظافة بالقرب من منطقة الكسر، والتأكد من تنظيف المناطق المتضررة جيدًا لتجنب حدوث أي مشاكل صحية في المنطقة وفقًا لتوجيهات جهاز مدينة القاهرة الجديدة. 

6 ساعات اتباع التعليمات الأضرار الناجمة استخدام المياه استخدام

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى