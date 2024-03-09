السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. وزير الأوقاف: 20 طن سلع غذائية وألف نسخة من المصحف لأهل غزة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تقديم 20 طن سلع غذائية مساعدات من الوزارة إلى أهالي غزة، لتخفيف الحصار الغذائي الذي تفرضه قوات الاحتلال على أهل غزة منذ بداية حرب غزة يوم 7 أكتوبر.

 

وكشف وزير الأوقاف، عن تقديم ألف نسخة من كتاب الله عز وجل من الأوقاف المصرية لأهل غزة بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك 2024.

 

وكتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بمناسبة رمضان نقدم 20 طن سلع غذائية وألف نسخة من كتاب الله عز وجل من الأوقاف المصرية لأهل غزة.. اللهم فرج كربهم قبل رمضان.

 

استقبل قطاع غزة، 242 شاحنة مساعدات إنسانية، عبر معبري رفح وكرم أو سالم، وذلك لمساعدة أهالي قطاع غزة الذين يعانون منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

 

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