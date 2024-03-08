الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يستعد عشاق الدراما ومتابعين الفنان أحمد العوضي لمشاهدة أول حلقة من مسلسل حق عرب، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل حق عرب والذي ينتظره الجمهور بشدة هذا العام بسبب القصة والأحداث.

txt

القائمة الكاملة لأبطال وصنّاع مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

 

موعد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب في أول أيام شهر رمضان المقبل، من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين المقبل (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.


قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.


قصة مسلسل حق عرب

وينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.


ابطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة أبطال مسلسل حق عرب قناة دي أم سي قناةdmc قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر

فى يوم المرأة العالمى 2024.. تمارين يومية للنساء فوق سن الأربعين

أخبار فاتتك| موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة

قائمة أكلات شهر رمضان 2024

أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 فبراير 2024

أخبار فاتتك|تراجع أسعار زيت الطعام فى الأسواق.. وصواريخ حزب الله اللبنانى تصيب مبنى فى شمال إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

مصرع ضابط فى حادث سير بطريق المنصورية اتجاه ميدان لبنان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

3 علامات مبكرة لسرطان الثدي لا يجب تجاهلها

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى فى التاريخ عند 2171 دولارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة في ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى