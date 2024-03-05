مسلسلات رمضان 2024| لقطات حصرية من كواليس مسلسل حق عرب لـ أحمدالعوضي

نشرت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية watch it، صور جديدة وحصرية من كواليس مسلسل “حق عرب” للفنان أحمد العوضي، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وعلقت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على الصور التي شاركت بها الجمهور قائلًة: “لقطات حصرية من كواليس مسلسل #حق_عرب انتظروا النجم #أحمد_العوضي في مسلسل #حق_عرب على #WATCHIT #رمضانك_عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم”.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الصور التي عرضت لنجوم مسلسل حق عرب والذي ينتظره الجمهور بشدة هذا العام بسبب القصة والأحداث.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: -أحمد العوضي - دينا فؤاد - رياض الخولي - وفاء عامر - وليد فواز - دنيا المصري - كارولين عزمي - أحمد صيام - سلوى عثمان - وفاء مكي - أحمد عبدالله محمود - ميدو ماهر - الطفل منذر مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين - المسلسل من تأليف محمود حمدان - إخراج إسماعيل فاروق - إنتاج شركة سينرجي.

قنوات عرض حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.