مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية من قبل محبي الفنان أحمد العوضي وذلك بعد نشر البرومو التشويقي والبوستر الدعائي للمسلسل، وخلال السطور التالية ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل حول موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل حق عرب

يتم عرض اولى حلقات مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، حيث تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

-أحمد العوضى

- دينا فؤاد

- رياض الخولى

- وفاء عامر

- وليد فواز

- دنيا المصرى

- كارولين عزمى

- أحمد صيام

- سلوى عثمان

- وفاء مكى

- أحمد عبد الله محمود

- ميدو ماهر

- الطفل منذر مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين

- المسلسل من تأليف محمود حمدان

- إخراج إسماعيل فاروق

- إنتاج شركة سينرجى