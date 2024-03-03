الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حق عرب لـ أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

مسلسل حق عرب


عدد الحلقات (30 حلقة) 
بطولة: أحمد العوضي-  دينا فؤاد - رياض الخولي-  وفاء عامر-  وليد فواز-  دنيا المصري 

تأليف: محمود حمدان
إخراج: إسماعيل فاروق 
إنتاج: شركة سينرجي

التصنيف (شعبي)

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.
 

https://fb.watch/qAb_7Ko5PJ/?mibextid=Nif5oz

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