مسلسلات رمضان 2024.. المعلم لـ مصطفى شعبان

أحداث مسلسل "المعلم" تدور في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد اأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل المعلم



عدد الحلقات: (30 حلقة)



بطولة: مصطفى شعبان- سهر الصايغ- هاجر أحمد- أحمد بدير- انتصار- محمود الليثي- أحمد فؤاد سليم

تأليف: محمد الشواف - عمرو الدرديري

إخراج: مرقس عادل

إنتاج: شركة سينرجي



التصنيف: (شعبي)

قنوات عرض مسلسل المعلم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، مع بداية المارثون الرمضاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

https://fb.watch/qAbGWs67hg/?mibextid=Nif5oz