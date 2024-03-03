مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء

مسلسل عتبات البهجة



عدد الحلقات (15 حلقة)



بطولة: يحيى الفخراني- جومانا مراد- صلاح عبد الله- عنبة- خالد شباط- صفاء الطوخي- سما إبراهيم- هشام إسماعيل



تأليف: مدحت العدل

إخراج: مجدي أبو عميرة

إنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

مواعيد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

https://fb.watch/qA1J7xJxm5/?mibextid=Nif5oz

أبطال مسلسل عتبات البهجة

الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.