مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

قصة مسلسل صيد العقارب فهي حول شخصية الدكتورة عايدة والتي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب.

تظهر عايدة من خلال احداث المسلسل كذلك بأنها سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، ولكنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.



مسلسل صيد العقارب



عدد الحلقات (30 حلقة)



بطولة: غادة عبد الرازق- رياض الخولي - سيمون - محمد علاء - أحمد ماهر- مجدى بدر



تأليف: باهر دويدار

إخراج: أحمد حسن

إنتاج: شركة فينومينا



التصنيف: (اجتماعي)

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عهبد الرازق حصريًا على قناة CBC ومنصة Watch it.

https://fb.watch/qA5Rxe0bEx/?mibextid=Nif5oz