مسلسلات رمضان 2024.. سر إلهي لـ روجينا

قصة مسلسل سر إلهي عن التعريف ببطلة المسلسل، وهي تدعى نصرة، وهي التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وهي سيدة متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، ولكن ليس هذا فقط، فلم تنتهي القصة بعد.

فيستمر محمد ثروت، في خيانة "نصرة" حيث يتزوج من أعز صديقاتها، ولكن هل ستسعى نصرة إلى الانتقام أم تقرر الرحيل بهدوء؟ وهكذا تفاجأنا أحداث المسلسل المثير، بأن "نصرة" ضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

مسلسل سر إلهي



عدد الحلقات (15 حلقة)



بطولة: روجينا- أحمد مجدي-، مي سليم- رشا مهدي- محمد ثروت- نهى عابدين- رنا رئيس



تأليف: أمين جمال

إخراج: رؤوف عبد العزيز

إنتاج: كودكس



التصنيف: (اجتماعى تشويقى)

مواعيد عرض وقنوات سر إلهي

من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، عبر قناة CBC، وCBC دراما حصريا.

https://fb.watch/qA4daTsXMP/?mibextid=Nif5oz

أبطال مسلسل سر إلهي

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

روجينا

محمد ثروت

أحمد مجدي

مي سليم

رنا رئيس

نهى عابدين

محمود حجازي

صلاح عبدالله

رشا مهدي

مراد مكرم

أحمد بدير

ميمي جمال

أحمد سلامة

محسن منصور

مريم أشرف زكي

نورا مهدي

محمد فريد

سر إلهي من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، وحمدي التايه، وﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز.