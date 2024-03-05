الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس تنشرها واتش إت لـ"حق عرب"

العوضى وفواز فى حق
العوضى وفواز فى حق عرب

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتش إت، عددا من الصور الجديدة والحصرية لمسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي  والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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مسلسلات رمضان 2024.. صور من كواليس صيد العقارب

وعلقت المنصة على الصور، قائلة :"لقطات حصرية من كواليس مسلسل حق عرب: «انتظروا النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب على WATCH IT» .

قنوات عرض مسلسل حق عرب


أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: -أحمد العوضي - دينا فؤاد - رياض الخولي - وفاء عامر - وليد فواز - دنيا المصري - كارولين عزمي - أحمد صيام - سلوى عثمان - وفاء مكي - أحمد عبدالله محمود - ميدو ماهر - الطفل منذر مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين - المسلسل من تأليف محمود حمدان - إخراج إسماعيل فاروق - إنتاج شركة سينرجي.

حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
حق عرب
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